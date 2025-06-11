Muşspor'un 35 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükselişi Şehirde Bayram Havası Yarattı

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Eski Muşspor başkanı Zeki Eker, kulübün 2. Lig'e yükselmesini değerlendirdi. Elde edilen başarıyı toplumsal bir kazanım olarak gören Eker, taraftarın desteği ile bu sonucun ulaşıldığını belirtti.

Muşspor'un 35 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselmesini değerlendiren eski kulüp başkanı Zeki Eker, elde edilen başarının kenti gururlandırdığını söyledi.

Muşspor'un 35 yıl aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte büyük bir sevinç oluştururken, kulübün eski başkanlarından Zeki Eker de süreci değerlendirdi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Eker, elde edilen başarının toplumsal bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Eker, açıklamasında play-off sürecinde Muşspor'un sahada sergilediği mücadeleye vurgu yaparak, "Gerçekten muazzam bir oyun oynadılar. Takım olarak çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarın desteği bu başarıda çok etkili oldu. 35 yıllık bir aradan sonra Muş böyle bir başarıya hasretti ve sonunda bu özlem sona erdi" dedi.

"Bu başarı, benim dönemimdeki başarıyı gölgeledi"

Muşspor'un yeniden 2. Lig'e çıkmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Eker, "Benim dönemimde elde edilen başarıyı gölgede bırakacak kadar kıymetli bir süreç yaşandı. Bu başarıdan öte, Muş halkının takımı sahiplenmesi beni en çok sevindiren unsur oldu. Böyle bir sahiplenme herkesin başına nasip olmaz. Halkımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yönetimle 1. Lig'de hayal değil"

Yönetimin maddi anlamda güçlü olduğuna da dikkat çeken Eker, "Yönetimde yer alanlar ekonomik anlamda güçlü isimler. Maddi sıkıntıları yok denecek kadar az. Bu sene 2. Lig'e çıktık, ben inanıyorum ki gelecek yıl da 1. Lig'e rahatlıkla yükselecekler. Bu başarıyı sürdürecek potansiyele sahipler" şeklinde konuştu.

Başkan, teknik heyet, futbolcular ve taraftarları tek tek kutlayan Zeki Eker, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu başarıyı devam ettirmek çok önemli. Hem maddi hem manevi destek şart. Muşspor'un arkasında olan herkesin Allah da yardımcısı olsun. Bu şehir buna fazlasıyla layık. Şimdiden yeni sezon için başarılar diliyorum, tüm camiayı yürekten kutluyorum." - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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