Muşspor, İlker Günaslan ile Anlaştı

Muşspor, İlker Günaslan ile Anlaştı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, savunma oyuncusu İlker Günaslan ile yeni sezon için sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlayan Günaslan, sarı-beyazlı takımda kalmaya devam edecek.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Muşspor, savunma oyuncusu İlker Günaslan ile yeniden anlaşma sağladı.

Muşspor'da savunma hattında istikrarıyla dikkat çeken savunma oyuncusu İlker Günaslan, yeni sezonda da sarı-beyazlı ekibin formasını terletecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda önemli katkılar sağlayan profesyonel futbolcumuz İlker Günaslan ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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