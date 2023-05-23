Muslera'dan eldiveni almaya geldi! Galatasaray, Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermeyecek
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen, lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek. Teknik direktör Okan Buruk'un genç kaleciyi yeni sezonda takımda tutacağı ve Muslera'nın yerine hazırlayacağı belirtildi.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerini sürpriz bir isimle dolduracak.
BATUHAN ŞEN DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen, İstanbul ekibinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Sezon biter bitmez Galatasaray'a dönecek 24 yaşındaki eldiveni Okan Buruk başka bir takıma göndermeyecek.
MUSLERA'NIN YERİNE HAZIRLANACAK
Deneyimli hoca, genç kaleciyi Okan Kocuk'un yerine kulübeye geçirecek. 24 yaşındaki eldiven, artık Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacak.