Muslera'dan eldiveni almaya geldi! Galatasaray, Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermeyecek

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen, lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek. Teknik direktör Okan Buruk'un genç kaleciyi yeni sezonda takımda tutacağı ve Muslera'nın yerine hazırlayacağı belirtildi.