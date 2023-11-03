Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve stattan kolu askıda ayrılan Fernando Muslera'nın sakatlığı hakkında ilk açıklama Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'den geldi.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının 57'nci dakikasında ceza sahası içerisinde Fall ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan alınan Fernando Muslera hakkında açıklama yaptı.

YENER İNCE: DİRSEĞİNDE BİR ÇIKIK OLUŞTU

Muslera'nın dirseğinde bir çıkık oluştuğunu söyleyen Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, "Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı olarak bir çıkık oluştu. Saha içinde yerine oturttuk. Yarınki tetkiklerde bununla eşlik eden bir şey oldu mu bakacağız. Bazen yerine oturması yeterli olur, bazen de küçük bir kırıkla beraberse iş uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz" dedi.