Muslera için yolun sonu! Galatasaray, efsane eldivenin halefini İtalya'da buldu

Yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışına giren Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. İtalyan kalecinin birçok talibinin bulunduğu belirtilirken, sarı-kırmızılılar transferi yazın bitirmek istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine aradığı kaleciyi buldu. Sarı-kırmızılılar, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo'ya kancayı attı.

GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR

Calcio Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray'ın Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgilendiği belirtildi. Serie A'da bu sezon etkili bir performans gösteren kalecinin birçok talibinin bulunduğu belirtiliyor.

Lorenzo Montipo

3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Premier Lig ekibi Bournemouth da 27 yaşındaki İtalyan eldiven ile yakından ilgileniyor. 1.91 boyundaki kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giyerken 38 kez kalesinde gol gördü. İtalyan eldiven 3 maçta ise kalesini gole kapadı.