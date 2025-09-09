Haberler

Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj gönderdi. Muslera yaptığı paylaşımda, "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık." dedi.

Galatasaray kalesini tam 14 yıl boyunca koruyan Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, kaleyi devralan Uğurcan Çakır'a sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj gönderdi.

''O KALEYE SAHİP ÇIK!''

Galatasaray'da eşsiz başarılara imza atan Uruguaylı kaleci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde gündem oldu.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yaparak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
