Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

KUM SAATİ SİMGESİ KULLANDI

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu maçın ardından Instagram hesabında "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saati simgesi paylaştı.

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir merak uyandırdı. Muslera'nın bu hamlesini çok sayıda kişi "Takıma veda ediyor" şeklinde yorumladı.