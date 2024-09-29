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Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Muslera'nın "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saatine yer verdiği mesaj Galatasaray taraftarlarının "Takıma veda ediyor" yorumunda bulunmasına neden oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

KUM SAATİ SİMGESİ KULLANDI

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu maçın ardından Instagram hesabında "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saati simgesi paylaştı.

Muslera'dan Kasımpaşa maçı sonrası kafa karıştıran paylaşım

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir merak uyandırdı. Muslera'nın bu hamlesini çok sayıda kişi "Takıma veda ediyor" şeklinde yorumladı.

Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Galatasaray Kasımpaşa Muslera Spor

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Yorumlar (5)

Cem Bozkurt:

Şampiyonluktur başka neolabilir :)

21
14
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S y:

25. Şsmpiyonluktan bahsediyor ;)

11
8
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Barış AKDENİZ:

Okan’ın bir kaç kez daha takımı baltalayan değişikliklere devam etmesi halinde gönderilmesi hususu ile ilgilidir inşallah. ????

4
6
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kendrick lamar:

25 :)

4
1
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Osman Yagci:

Sezon sonu elveda demek istemiş Macin kaderine gelince bu beraberlik burukmudur okanmidir nedir 3/3olmasini nedeni okandir

2
0
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