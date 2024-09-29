Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Muslera'nın "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saatine yer verdiği mesaj Galatasaray taraftarlarının "Takıma veda ediyor" yorumunda bulunmasına neden oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
KUM SAATİ SİMGESİ KULLANDI
Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu maçın ardından Instagram hesabında "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saati simgesi paylaştı.
BÜYÜK MERAK UYANDIRDI
38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir merak uyandırdı. Muslera'nın bu hamlesini çok sayıda kişi "Takıma veda ediyor" şeklinde yorumladı.