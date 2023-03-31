İftar sonrası Muslera'dan kalpleri fetheden sözler: Allah kabul etsin

Galatasaray'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular iftar yemeğinde bir araya geldi. Süper Lig'in lideri olan Galatasaray'ın buluşmasından renkli görüntüler geldi.

SÖZÜ KAPTAN ALDI

Yemekten sonra açıklamalarına Türkçe olarak "Öncelikle Allah kabul etsin" diyerek başlayan Muslera, taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazandı. Tecrübeli kaptan, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok özel, çok heyecanlıyım. Umarım şampiyon olacağız" diye konuştu.

TÜRKÇE RÖPORTAJ VERMİYOR

Daha önce yaptığı açıklamada Türkçe konuşabildiğini söyleyen Muslera, demeçlerinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için böyle bir risk almak istemediğini belirtmişti.