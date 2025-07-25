Muş'ta Yüzme Eğitimleri Devam Ediyor

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzme eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar ve gençler, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi alıyor. Yoğun katılımla sürdürülen çalışmalar sayesinde su sporlarına ilgi duyan gençlerin yetenekleri erken yaşta keşfediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi suyla buluşturuyor, onları sporla iç içe bir yaşama teşvik ediyoruz. Eğitimlerimiz profesyonel antrenörler eşliğinde devam ediyor. Tüm halkımızı tesislerimizden faydalanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ