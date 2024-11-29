Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

Muş'ta Soğuk Havaya Rağmen Atletizm Antrenmanları Devam Ediyor

Muş'ta Soğuk Havaya Rağmen Atletizm Antrenmanları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde, soğuk havaya rağmen genç sporcular yoğun antrenmanlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, sporun her şartta yapılması gerektiğini vurguladı ve gençlerin özverisini takdir etti.

Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde soğuk havaya rağmen atletizm antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen antrenmanlar, uzman antrenörlerin gözetiminde sürdürülüyor. Uzman antrenörler eşliğinde çalışan sporcular, zorlu hava şartlarına rağmen performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek yarışmalara hazırlanıyor.

Sporun her şartta devam etmesi gerektiğini vurgulayan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, genç sporcuların soğuk havaya rağmen gösterdiği özverinin takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Müdürlük olarak son dönemde özellikle gençlerimizin sporla daha fazla ilgilenmeye başlaması, ilimizdeki spor altyapısının güçlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Soğuk havaya rağmen, sporcularımızın disiplinli bir şekilde çalışmalara devam etmesi, gösterdikleri azim ve gayret, bizlere sporun her şartta hayatımızın bir parçası olduğunu hatırlatmaktadır. Uzman antrenörlerimizin liderliğinde yapılan bu antrenmanlar, gençlerimizin hem fiziksel hem de mental anlamda güçlü bireyler olarak yetişmesine vesile oluyor. Bizler, gençlerimizin sadece fiziksel gelişimlerini değil, aynı zamanda karakterlerini de güçlü tutarak, onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Muş'taki tüm spor faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sözleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürecek
img

İşte Ümit Özlale'nin yeni adresi
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şu anda hayatta olan Harrison Ruffin Tyler'ın babasının babası olan eski ABD başkanı John Tyler, hangi yıl doğmuştur? BUSKİ Bursa su kesintisi! 29-30 Kasım Osmangazi, Gemlik, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır? "The Godfather" filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı "Bu Baba Başka Baba" ... ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Çankaya, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dardanel Ton satıldı mı, kim aldı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok? KOSKİ Konya su kesintisi! 29-30 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tevfik Yamantürk kimdir? Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ta görevi ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.