Muş'ta okullararası güreş müsabakaları yapıldı
Muş'ta okullararası güreş il müsabakaları tamamlandı.

Yeni spor salonunda 8-13 Mart'ta yapılan Küçükler Kategorisi Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Müsabakalarına 10 okuldan 180 sporcu katıldı.

Serbest stil ve grekoromen kategorilerinde yapılan karşılaşmalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ebu Muhsin Aksoy, müsabakalara yoğun katılım olduğunu söyledi.

Aksoy, "Sporcularımızın ilk müsabakalarını gerçekleştirdik ve birincileri belirledik. Adıyaman'da yapılacak grup müsabakaları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Müsabakaları herhangi bir sorun yaşanmadan, sağlıklı bir şekilde tamamladık. Birinci olan sporcularımız Muş'u temsil etme hakkı kazandı." dedi.

Güreş antrenörü Hüseyin Akın ise "Burada mücadele eden sporcularımız geleceğin yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki sporcu adaylarıdır. Bu nedenle bu yaş grubundaki sporcuların daha fazla imkan görmesini istiyoruz. Sporun gelişmesi için ailelerin de çocuklarına destek olması çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
