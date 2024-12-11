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Muş'ta Güreş Kurslarına Yoğun İlgi

Muş'ta Güreş Kurslarına Yoğun İlgi
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Muş'un Korkut ilçesinde açılan güreş kursları, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor. Kurslar, genç yeteneklerin keşfedilmesini ve güreşe olan ilginin artırılmasını hedefliyor.

Muş'un Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan güreş kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Korkut Spor Salonunda uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen güreş eğitimleri, sporcuların yoğun katılımıyla sürüyor. Güreşe olan ilgiyi artırmayı ve genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan bu antrenmanlarda, sporcular hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de fiziksel dayanıklılıklarını arttırıyor. Yetkililer, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini ve güreş sporunu öğrenmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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