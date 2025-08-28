Muş'ta Gençler Kort Tenisine İlgi Gösteriyor

Muş'ta Gençler Kort Tenisine İlgi Gösteriyor
Güncelleme:
Muş'un Korkut ilçesinde, gençlerin katılımıyla süren kort tenisi antrenmanları, temel tenis teknikleri ve kondisyon artırıcı egzersizlerle devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, sporun bireysel ve sosyal gelişime katkı sağladığını ve özgüvenli bir gençlik yetiştirme hedefini vurguladı.

Muş'un Korkut ilçesinde gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kort tenisi antrenmanları aralıksız sürüyor.

Muş'un Korkut ilçesinde Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kort tenisi antrenmanları gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Antrenmanlarda temel tenis tekniklerinin yanı sıra ısınma, esneme ve bacak güçlendirme hareketlerine de yer verildi. Koordinasyon merdiveni, denge çalışmaları ve sıçrama egzersizleriyle sporcuların kondisyonlarının artırılması hedeflenirken, kort tenisinde önemli olan çeviklik ve dayanıklılık da geliştiriliyor.

Korkut Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, sporun ruhsal ve sosyal gelişime de katkı sağladığını belirtti. Duygu, "Gençlerimizin kort tenisi antrenmanlarında ortaya koyduğu azim ve gayret bizleri sevindiriyor. Bu çalışmalarla çocuklarımız disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanırken, sağlıklı bir yaşam için de önemli bir adım atıyor. Hedefimiz, kort tenisinde de başarılı ve özgüven sahibi bir gençlik yetiştirmektir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
