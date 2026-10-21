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Muş'ta genç atletler Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde milli atlet olmaya çalışıyor

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Muş'ta genç atletler Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde milli atlet olmaya çalışıyor
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki genç atletler, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde antrenman yapıyor. Çalışmalarla fiziksel gelişim desteklenirken sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmesi hedefleniyor.

Muş'ta genç sporcular, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda azim ve disiplinle çalışarak geleceğin milli atletleri olma yolunda ilerliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, atletizm antrenmanlarında performanslarını geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve atletizm alanında başarılı sonuçlar elde etmeleri hedefleniyor. Düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştiren genç atletler, disiplinli çalışmalarıyla gelecekte ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecek sporcular arasında yer almayı amaçlıyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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