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Muş'ta Atletizm Kurslarına Yoğun İlgi

Muş'ta Atletizm Kurslarına Yoğun İlgi
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Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm kursları, çocukların ilgisini çekiyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlar ile sporcular, yarışmalara hazırlanıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Varto Spor Salonunda düzenlenen atletizm antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Uzman antrenörler gözetiminde çalışan sporcular, performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek yarışmalara hazırlanıyor. Sporun her şartta devam etmesi gerektiğini söyleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Spor, hayatın her alanında disiplin, azim ve kararlılık gerektirir. Varto Spor Salonunda azimle çalışan sporcularımız, bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Uzman antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen bu antrenmanlar, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme yolunda önemli bir adım. Bu bilinçle, her türlü zorluğa rağmen spora ve sporcularımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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