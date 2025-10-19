Haberler

Muş Spor Kulübü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Lütfullah Aslan, Cem Harman, Hakan Tunç

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Mert Kula dk. 46), Emirhan Kayalar, Erkam Reşmen, Serkan Odabaşoğlu (Ayetullah Korkmazer dk. 70), Bilal Budak, Emirhan Karagülle (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Onur Ramazan Toprak 8Ahmet Sun dk. 61), Halil Yılmaz, Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek dk. 46)

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 60), Talha Garip, Mehmet Taştan, Emir Ulusoy, Ferhat Canlı, Miraç Küçük, Ömer Çağrı Ataş (Mehmet Veysi Yılmaz dk. 71), Kerem Altunışık (Muhammed Mustafa Tatar dk. 86), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 46), Enes Nas

Goller: Halil Yılmaz (dk. 17), Stanley Ohawuchi (dk. 20), Bilal Budak (dk. 37) (Muş Spor Kulübü) Kerem Altunışık (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Bilal Budak (Muş Spor Kulübü), Eray Şişman, Murat Şamil Güler (Yeni Malatyaspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
