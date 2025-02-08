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Muş BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde Liderliği Ele Geçirdi

Muş BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde Liderliği Ele Geçirdi
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Haberler
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden MUŞ BESK, kritik bir karşılaşmada Şanlıurfa BESK'i 64-63 mağlup ederek B Grubu'nu lider tamamladı ve play-off biletini garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden MUŞ BESK B Grubu'nu lider tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden MUŞ BESK, kritik karşılaşmada Şanlıurfa BESK'i 64-63 mağlup ederek B Grubu'nda liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle play-off biletini garantileyen Muş ekibi, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Muş Yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadelede taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkan MUŞ BESK, büyük bir mücadele sonunda rakibini bir sayı farkla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından oyuncular ve teknik ekip, en büyük destekçileri olan Muş Valisi Avni Çakır ile birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Başarılı bir sezon geçiren MUŞ BESK, gözünü artık play-off'lara çevirdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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