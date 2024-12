Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Van'ı Mağlup Etti

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 76-49 mağlup etti.

TBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde ilk devrenin son hafta mücadelesinde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, konuk ettiği Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü karşısında 76-49'luk skorla kazandı. Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ile birlikte, Muş BESK ile Van BESK maçını tribünden izledi. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ifade eden Vali Çakır, "Bugün Muş Bedensel Engelliler Basketbol maçına geldik. Geçen sene de takip ettiğimiz gibi takım süper ligdeydi bu sene 1. Lig'de oynuyorlar. Spora şahsım olarak özel bir ilgim var. Muş'a geldiğim günden beri zaten gençlere ve sporculara her daim yanlarında olacağımızı söylemiştik. Onların maçlarına gelmek onlara değer verildiğini hissettiriyor. Yani onlara bu işi daha ciddiyet ele almalarına katkı sağladığı bir şey. Onlar da bizi davet ediyorlar. Bugün aslında bu tribünleri daha da çok doldurmamız lazım. Takımımız çok iyi. İnşallah bu sene şampiyon da olacaklar. Takımımıza her daim destek olmamız lazım. Bunun yanı sıra hem kızlarda hem erkeklerde voleybol takımımız da var. Onların da maçlarına geliyoruz. Onlara destek oldukça onların da daha başarılı olduklarını daha şevkli, daha güçlü olduklarını görüyoruz" dedi.

Muş'un gençliğini sporla daha çok iştirak etmesi salonların daha çok dolması için uğraştıklarını ifade eden Vali Çakır, "Sizlerle birlikte her branşında tüm kulüplerimize imkanlarımızın en üst seviyesinde yardımcı oluyoruz. Hiçbir takımımız malzeme, deplasman sıkıntısı olmaması için çalışıyoruz. İnşallah Muş bölgede sporcu sayısına göre en yüksek sayıda olan il olacak. Bu konuda da iddialıyız. Bu konuda da desteklerimiz bundan sonra da sürecek. Ben sizlerin vasıtasıyla tüm sporseverleri bu sporcularımızı maçlarda yalnız bırakmamaya davet ediyorum. Onları maçlarımıza davet ediyorum. Takımımıza da bundan sonraki maçlarda üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ