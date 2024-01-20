Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Galatasaray'a mağlup oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu. Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamlandı. Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi. Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.
Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamladı.
Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi.
Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.