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Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Batman'ı 51-31 Mağlup Etti

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Batman'ı 51-31 Mağlup Etti
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Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'ndaki mücadelesinde Batman Engelliler Spor Kulübü'nü 51-31 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü evinde ağırladığı Batman Engelliler Spor Kulübü'nü 51-31 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Batman Engelliler Spor Kulübü'nü 51-31 mağlup ederek süper lig yolunda önemli bir adım attı.

Muş BESK, bu sezon oynadığı 10 maçta 8 galibiyet alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ve il protokolü ile birlikte, maçı tribünden izledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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