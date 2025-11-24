Muratlı'da Genç Karateciler Yetişiyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren karate kursunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

7-15 yaş arası sporcuların eğitim aldığı kurs, hem temel karate disiplinini hem de yarışma kültürünü genç yaşta kazandırmayı hedefliyor. Kurs kapsamında minik sporcuların önümüzdeki yıl il ve bölge şampiyonalarına, genç karatecilerin ise Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacağı bildirildi.

Düzenli antrenmanlar ve teknik gelişim programlarıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi amaçlayan merkez, Muratlı'da spora olan ilgiyi de artırıyor.

Karate kursunun başında ise milli hakem ve 5. Kademe Teknik Direktör unvanına sahip Sadık Yaşar yer alıyor. Yaklaşık 30 yıldır karate antrenörlüğü yapan Yaşar, bugüne kadar 8 ila 10 bin arasında sporcu yetiştirdi.

Spor hayatı boyunca sayısız başarıya imza atan tecrübeli antrenör, Muratlı'daki genç yeteneklere karate sevgisini aşılayarak; ilçenin spor alanındaki potansiyelini yükseltmeyi sürdürüyor.