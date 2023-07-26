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Murat Gonca, Asarcık Belediye Başkan Vekili'ni ziyaret etti

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste-3 kategorisinde şampiyon olan Murat Gonca, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde ziyarette bulundu. Gonca, Asarcık Belediye Başkan Vekili Şenel Kığılcım'ı makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuya plaket taktim eden Kığılcım, Gonca'yı 2 çeyrek altın ile ödüllendirdi. Gonca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, başpehlivan olarak altın kemeri Asarcık ilçesine getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste-3 kategorisinde şampiyon olan Murat Gonca, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde ziyarette bulundu.

Gonca, Asarcık Belediye Başkan Vekili Şenel Kığılcım'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcuya plaket taktim eden Kığılcım, Gonca'yı 2 çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Gonca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, başpehlivan olarak altın kemeri Asarcık ilçesine getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Spor

Murat Gonca Asarcık Samsun Spor Güncel Haberler

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