Haberler

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ güreşçi Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 67 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 yenerek finale yükseldi.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen 67 kiloda temsil eden Murat Fırat, elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1 yenerek son 8 sporcu arasına kaldı. Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 ile geçen 2022'nin altın madalyalı ismi Murat, adını yarı finale yazdırdı. Fırat yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile karşılaştı. Devreyi 3-0 önde kapatan Murat, karşılaşmayı 4-0 kazanarak finale yükseldi.

2022 Avrupa şampiyonu Murat Fırat, yarın akşam seansında finalde altın madalya için Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

