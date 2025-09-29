Haberler

Münir Ertuğ Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Münir Ertuğ Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli judocu Münir Ertuğ, Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda erkekler +100 kg kategorisinde Hırvat rakibi Mikita Svıryd'ı yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli judocu Münir Ertuğ, Çekya'da düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda milli judocu Münir Ertuğ, erkekler +100 kg kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Milli judocu Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Svıryd'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğu elde etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.