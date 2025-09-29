Münir Ertuğ Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli judocu Münir Ertuğ, Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda erkekler +100 kg kategorisinde Hırvat rakibi Mikita Svıryd'ı yenerek altın madalya kazanmayı başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor