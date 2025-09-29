Münir Ertuğ Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli judocu Münir Ertuğ, Çekya'da düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Prag Büyükler Avrupa Kupası'nda milli judocu Münir Ertuğ, erkekler +100 kg kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Milli judocu Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Svıryd'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğu elde etti. - BALIKESİR