Muhammed Furkan Özbek Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, iki bronz madalya kazanarak, üçüncü oldu.

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da devam eden organizasyonda erkekler 73 kiloda milli sporcular Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç podyuma çıktı.

Muhammed Furkan Özbek, koparmada 147 kiloluk derece elde ederken silkmede 187 kilo, toplamda da 334 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak dünya üçüncülüğü elde etti.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 148 kilo kaldırırken, silkmede 185,186 ve 187 kiloda başarılı olamayarak organizasyona veda etti.

Organizasyonda Taylandlı sporcu Wichuma Weeraphon koparmada 154, silkmede 195 ve toplamda 349 kiloluk derecesi ile 3 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.