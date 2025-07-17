Muhammed Emir Yılmaz, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalya elde etti. Bu madalya, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyası oldu.

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Rhine-Ruhr bölgesindeki organizasyonda Muhammed Emir, poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 8.765 puan alarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Muhammed Emir, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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