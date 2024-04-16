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Muhammed Baygül: İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz

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- Muhammed Baygül : "İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz"

CHEMNİTZ - Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu Muhammed Baygül, Chemnitz'in sert ve tempolu bir takım olduğunu belirterek, "İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz" dedi.

FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji yarın TSİ 20.00'de Alman ekibi Chemnitz'e konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili basın mensuplarına konuşan Bahçeşehir Koleji oyuncularından Muhammed Baygül, "Rakibimiz tempolu ve agresif bir takım. Zaten bunu oynadıkları maçlardan da görüyoruz. Tempolu oynuyorlar, iyi bir takım. Biz de buna göre hazırlandık. Yarın tahminimce dolu bir salonun önünde sert ve tempolu bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammed Baygül Chemnitz İstanbul Spor Güncel Haberler

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