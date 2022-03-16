Muhabirler dondu kaldı! Burak Elmas'ın, 'Yerler kaygan başkanım' uyarısına verdiği cevapla ortam buz kesti

Temsilcimiz Galatasaray, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek. Temsilcimiz, 0-0'ın rövanşında dev rakibini kupanın dışına itmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekip bugün son antrenmanını gerçekleştirdi.

TAM KADRO ZİYARET

Burak Elmas ve kurmayları antrenmanı ziyaret etti. Sportif Direktör Sensibile de antrenmanda yer aldı. Başkan Elmas'ın muhabirle yaşadığı diyalog antrenmana damga vurdu.

"ŞU ZAMANA KADAR KAYMADIM"

Habertürk'ün çektiği görüntülerde muhabirin, "Başkanım bu basamak çok kayıyor, dikkat edin" uyarısına Başkan Elmas'tan esprili bir dille çok konuşulacak bir cevap geldi. Elmas, "Ayağımı kaydırmaya çalışan çok insan var. Şu zamana kadar kaymadım" dedi. Gazeteciler bu cevap sonrası bir hayli şaşırdı.