Muğlaspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, İnegölspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Teknik direktör Besim Durmuş, takımın performansından memnun olduğunu ve rehavet yanlısı olmadıklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıralardaki rakiplerinden İnegölspor'u deplasmanda 2-0 yenen Muğlaspor çıkışını sürdürdü. Zorlu deplasmanda 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak oldu. İlk 2 maçı beraberlikle geçtikten sonra sırasıyla Bucaspor 1928'i (D) 5-0, Kepezspor'u 4-0 ve son olarak da İnegölspor'u (D) 2-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor 11 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

İlk haftayı BAY geçip 1 maçı eksik olan Ege ekibinde teknik direktör Besim Durmuş, hücum ve savunma hattında iyi işlere imza attıklarını söyledi. Türkiye Kupası da dahil son 4 karşılaşmada 14 gol atıp hiç gol yemediklerini belirten Durmuş, "Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi gösteriyor. Bunun devamını getirmek durumundayız. Bu nedenle asla rehavete kapılmadan daha fazla çalışacağız" dedi. Muğlaspor bu hafta evinde Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.

