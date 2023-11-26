Muğlaspor, Uşak Sivaslı Belediyespor'u 4-0 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, evinde ağırladığı Uşak Sivaslı Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Muğlaspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde önemli bir galibiyet aldı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, evinde ağırladığı Uşak Sivaslı Belediyespor'u 4-0mağlup etti.

Stad: Muğla Atatürk

Hakemler: Umut Kılıç, Merve Özdemir, Hakan Tunç

Muğlaspor: Akil, Adnan, Ali Aykan, Muhammet Ali, Şerif Ali, Kaan (Batuhan) Mustafa, Savaş (Dak. 79 Anıl), Abdülkadir (Dak. 46 Onurcan), Hakan, Erdoğan (Dak. 46 Mehmet Anıl )

Uşak Sivaslı Belediyespor: Ali (Dak. 46 Özgür), Gökhan, Mert, Gürkay (Dak. 79 Orçun), Halil, Burak, Alperen, Emre, Duğukan, Çağatay (Dak. 79 Orçun), Ahmet (Dak. 79 Yusuf)

Sarı Kart: Onurcan (Muğlaspor), Gürkay (Uşak Sivaslı Belediye)

GOLLER: Dak. 3, 52, 85 (Pen) Muhammet Ali, Dak. 68 Mehmet Anıl (Muğlaspor)

Bölgesel Amatör ligde şampiyonluk mücadelesi veren Muğlasspor, Uşak Sivaslı Belediyespor'u konuk etti. Zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmayı Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de izledi.

Maça hızlı başlayan Muğlaspor, maçın başında ortaya koyduğu baskılı oyununu 7'inci dakikada golle süsledi. Bu dakikada Muhammet Ali takımının 1-0 ön geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. Maçın ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren Yeşil Beyazlılar, 52'inci dakikada yine kaptan Muhammet Ali ile skoru 2-0 yaptı.

Maçta baskısını arttıran Muğlaspor 68'nci dakikada Erdoğan'ın yerine oyuna giren Mehmet Anıl ile skoru 3-0 yaptı. Maçın bitimine 5 dakika kalan Muğlaspor'dan Şevket cezalına içinde düşürülünce kazanılan penaltıyı kaptan Muhammet Ali skoru 4-0 yapar golü kaydetti. - MUĞLA