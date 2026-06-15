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Muğlaspor'da Akın Çavaş yası

Muğlaspor'da Akın Çavaş yası
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1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor'un eski futbolcusu, genel kaptanı ve yöneticisi Akın Çavaş hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'un eski futbolcu ve yöneticilerinden Akın Çavaş'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Muğlaspor'da futbolcu, genel kaptan ve yönetici olarak uzun yıllar görev yapan Akın Çavaş'ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Kurşunlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Muğlaspor, yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından, genel kaptanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunarak Muğlasporumuza önemli hizmetler veren Akın Çavaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeşil-beyaz formamıza ve camiamıza uzun yıllar emek veren Akın Çavaş'ı daima saygı ve rahmetle anacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Muğlaspor camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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