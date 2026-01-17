Haberler

Muğlaspor Turan Tuzlacık'la imzaladı

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'unda zirve mücadelesi veren Muğlaspor, devre arası transfer döneminde Beykoz Anadolu'dan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Turan Tuzlacık ile anlaşma sağladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Beykoz Anadolu forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Turan Tuzlacık ile anlaşmaya vardı. Futbola doğduğu ülke Hollanda'da Sparta kulübünde başlayan Turan, Go Ahead takımında profesyonelliğe adım attı. Türkiye kariyerinde 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü forması giyen Turan, ardından sırasıyla İskenderunspor ve Beykoz Anadolu takımlarında görev yaptı.

Turan Tuzlacık, bu sezonun ilk yarısında Beykoz Anadolu formasıyla 17 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

