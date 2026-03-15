TFF 2. Lig: Muğlaspor: 2 MKE Ankaragücü: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Muğlaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Abdullah Balıkçı ve Yasin Abdioğlu'ndan geldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Ozan Gürleyük, Selçuk Kaplan
Muğlaspor: İsmet, Fatih (Cemal dk. 73), Abdullah (Zihni dk. 81), Muhammet Enes (Sedat dk. 45), Serhat Enes, Çağrı (İsa dk. 81), Mustafa (Yasin dk. 64), Mehmet, Yalçın Eycan, Semih, Abdurrahman
MKE Ankaragücü: Görkem, Halil İbrahim, Mesut Emre, Atakan (Batuhan dk. 73), Fatih (Diogo Aleksis dk. 87), Mahmut (Yusuf Emre dk. 73), Muhammed Hüseyin, Mervan Yusuf, Enes (Arda dk. 64), Osman (Mert dk. 45), Miraç
Goller: Abdullah Balıkçı (dk. 38 pen.), Yasin Abdioğlu (dk. 90) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Osman Çelik, Fatih Arhan (MKE Ankaragücü), Mehmet Yiğit, Abdullah Balıkçı (Muğlaspor) - MUĞLA