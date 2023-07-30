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Muğlaspor Kulübü Başkanı Bodrumspor Başkanını Ziyaret Etti

Spor Haberleri

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ü ziyaret etti. Kıyanç, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve sportif çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca Kıyanç, Öztürk'e Muğlaspor forması hediye etti.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un başkanı Fikret Öztürk'ü ziyaret etti.

Kıyanç, Muğlaspor Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle Öztürk ile Bodrum'da bir araya geldi. Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kıyanç, Muğla genelindeki sportif çalışmalar ve tesisleşme üzerine bilgi alış verişinde bulundu.

Kıyanç, Bodrumspor Kulüp Başkanı Fikret Öztürk'e üzerinde isminin yazılı olduğu '48' numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Öztürk de Muğlaspor formasını giyerek Muğlaspor'a 3. Lig yolunda başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Fikret Öztürk Trendyol Bodrum Spor Haberler

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