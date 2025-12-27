Haberler

Muğlaspor'un rakibi Kastamonuspor
Muğlaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'un son haftasında evinde Kastamonuspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Besim Durmuş, galibiyetle 2025 yılına veda etmek istediklerini açıkladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını berabere tamamlayan Muğlaspor ilk yarının son haftasında yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Muğlaspor'da geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanında kırmızı kart gören Sırat Yeşilördek karşılaşmada forma giyemeyecek. Sıralamada 37 puanla 3'üncü basamakta yer alan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, 2025 yılına galibiyetle veda etmek istediklerini dile getirdi. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemediklerini belirten Durmuş, "Zirvenin 2 puan gerisindeyiz. Kazanıp ikinci yarıya umutlu girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
