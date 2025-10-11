Haberler

Muğlaspor, İskenderunspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Muğlaspor, İskenderunspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Muğlaspor, yarın deplasmanda İskenderunspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan Muğlaspor yarın 8'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak maçta Yunus Dursun düdük çalacak. Muğlaspor'da geçen hafta kırmızı kart gören orta saha Jemal Kizilatesh müsabakada görev alamayacak. Muğlaspor teknik direktörü Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Rakibimiz İskenderunspor da üst sıraları hedefliyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
