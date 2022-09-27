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Muğlaspor hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı

Spor Haberleri

Muğlaspor hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor sezon öncesi hazırlık maçında Kumluca Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor sezon öncesi hazırlık maçında Kumluca Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Muğlaspor yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında Antalya ekibi Kumluca Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Antalya ekibi Kumluca Belediyesporu sahasında 3-1 malup eden Muğlasporun gollerini Sergen Şakirler(2) ve Serkan Demirezen kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kumluca Belediyespor Antalya Kumluca Spor Haberler

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