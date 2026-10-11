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Muğlaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında penaltı kaçırıp 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıda penaltı ve üst üste net pozisyonların kaçırıldığını, kazanabilecekleri maçı berabere bitirdikleri için üzüldüğünü söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve üst üstte net pozisyonlar kaçırdıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok üzülüyorum, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Karagümrük zor bir deplasman. Kadro kalitesi ve takımın bir üst lige çıkma hedefi var. Oyun bu şekilde başlamadı. Oyun başlar başlamaz tamamen maça hakim olduk. Fazlasıyla rakip kaleye gitmeye başladık. Golü atacağımızı düşündüğümüz bir anda geçiş hücumundan golü yedik. Karagümrük deplasmanında geçişten gol yemek gerçekten beni rahatsız etti. Sonra oyuna tekrar ortak olduk ve rakip kaleye çok fazla yaklaştık. Devre arasına girerken de gol bulduk, skora denge getirdik. İkinci yarı iyi başladık ve penaltı kazandık. Penaltıyı kaçırdık ardından üst üste birkaç net pozisyon kaçırdık. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Gerçekten çok üzülüyorum, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı. Yapacak bir şey yok, futbolda böyle sonuçlar var. Önümüzdeki Bursa maçına odaklanacağız. İnşallah onu kazanırız diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakem herhalde verdiği penaltıdan pişman oldu"

Müsabakada 3 dakika uzatma verilmesiyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Yalçın Koşukavak, "Ben bunu buraya yürürken söylemeyi düşünüyordum. Bu tür şeyleri konuşuyoruz, söylüyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Penaltı sadece 4-5 dakika sürdü ancak 3 dakika uzatma. Dilim varmıyor ama hakem herhalde verdiği penaltıdan pişman oldu. Bizim kaçırmamız onu sevindirdi. Aman başıma bir şey gelmesin, berabere bitsin diye çok çaba sarf etti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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