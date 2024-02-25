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Muğlaspor evinde Sökespor'a mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Sökespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Muğlaspor'un golünü Ali Ayhan Keskin atarken, Sökespor'un gollerini ise Fatih Kaya kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Sökespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Muğla Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Arıoğlu, Atahan Kandır, Abdurrahim Ay, Mehmet Kahraman

Muğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, İbrahim Utku İnce, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez, Savaş Yılmaz (Dk.58 Onur Garip), Hakan Çorlak (Dk.70 Batuhan Dinçer Yokuş), Şevket Güngör (Dk.88 Mehmet Ali Yörük), Ahmet Ası (Dk.46 Oğuzhan Sertaka), Onurcan Küçük, Sezer Orhonsayın (Dk.58 Kaan Yıldırım)

Sökespor: Kaan Kavurgacı, Azad Karımov, Onur Alper Külek, Abdullah Kurtboğan, Ozan Aydın, Emrecan Beşkaya (Dk.5 Emre Demirtaş), Taylan Ağca, Devran Direk, Fatih Kaya, Yasin Ayaku, Özcan Atalay (Dk.46 Emre Demirtaş)

Goller: Dk. 28 Ali Ayhan Keskin (Muğlaspor), Dk.32 Fatih Kaya, Dk. 56 Fatih Kaya (Sökespor), - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Ayhan Muğla Spor Güncel Haberler

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