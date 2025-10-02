Muğlaspor, Erbaaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Muğlaspor, iki günlük aranın ardından, TFF 2. Lig beyaz Grup 7. haftasında oynayacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına yeniden start verdi.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör gözetiminde, 6 Ekim Pazartesi akşamı Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma için antrenmanlara başladı. Futbolcular, kısa iznin ardından ilk idmanda fiziksel ve taktiksel çalışmalarla tempoyu yükseltti. Ligde üst sıralara tırmanma hedefi olan Muğlaspor, Erbaaspor engelini aşarak önemli bir galibiyet serisine imza atmayı hedefliyor. Taraftarların da destek vermesi beklenen maç öncesinde takımın moralli olduğu ve tüm hazırlıklarını galibiyet odaklı sürdüreceği belirtildi. - MUĞLA