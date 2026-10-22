Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın basın sözcülüğüne getirildi

Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın basın sözcülüğüne getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi. Kulüp açıklamasına göre yönetim kurulu toplantısında görev değişikliğine gidildi; Saygın basın sözcülüğünü yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte yürütecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında mevcut çalışmaların değerlendirildiği ve görev değişikliğine gidildiği bildirildi.
Açıklamada, Saygın'ın yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra basın sözcülüğü görevini de yürüteceği kaydedildi.
Kaynak: AA