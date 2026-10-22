Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın basın sözcülüğüne getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi. Kulüp açıklamasına göre yönetim kurulu toplantısında görev değişikliğine gidildi; Saygın basın sözcülüğünü yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte yürütecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında mevcut çalışmaların değerlendirildiği ve görev değişikliğine gidildiği bildirildi.

Açıklamada, Saygın'ın yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra basın sözcülüğü görevini de yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştüğü iddia edildi

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştüğü iddia edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar