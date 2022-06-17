Muğlaspor'da transfer Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, Nilüfer FK forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Tuna Kumru ile anlaşmaya vardı. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, Nilüfer FK forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Tuna Kumru ile anlaşmaya vardı. Milas doğumlu genç futbolcu, kariyerinde Afjet Afyonspor, Bilecikspor ve Nilüfer Fk formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Uzun süre memleketinin dışında forma giydiğini belirten genç futbolcu; "Memleketimin kulübü olan Muğlaspor'a transfer olduğum için mutluyum. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımın parçası olmak gurur verici. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşırız. Takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Tuna Spor Haberler

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