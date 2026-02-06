Haberler

Muğlaspor'da 4 futbolcu dönüyor

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçtır yenilmeyen Muğlaspor, bahis soruşturması sonucunda 4 futbolcusunun 3'er ay hak mahrumiyeti cezasının sona ermesiyle İnegölspor maçında güç kazanacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçtır bileği bükülmeyip şampiyonluk yarışında 1 maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Muğlaspor'da bahis soruşturması sebebiyle 3'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 4 futbolcunun cezaları sona erdi. Yeşil-beyazlılarda takımın önemli isimlerinden Serhat Enes Çalışkan, Berat Çelebi, Yalçın Eycan Kaya ve Muhammet Enes Gök bu hafta iç sahadaki İnegölspor maçında sahalara dönebilecek. Toplam 11 futbolcusu bahisten ceza alan Muğlaspor'da daha önce 45'er gün ceza alan Fatih, Batuhan ve Yiğit Siraç'ın cezaları bitmişti. Muğla ekibi 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le ise yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

