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Muğlaspor Balıkesirspor ile Deplasmanda Puan Arıyor

Muğlaspor Balıkesirspor ile Deplasmanda Puan Arıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, bugün saat 19.00'da Balıkesirspor ile karşılaşacak. Lige iyi başlayarak 8 puan toplayan Muğlaspor, güçlü rakibi karşısında puan almayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, bugün deplasmanda güçlü rakibi Balıkesirspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede yeşil beyazlı ekip, sezonun 5. maçında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan Muğlaspor, ilk maçında Amasyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. Ardından Denizli'de oynadığı ikinci maçta Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçti. Ancak deplasmanda Tire ile oynanan üçüncü maçta 0-0 berabere kalan yeşil beyazlılar, seyircisiz oynadığı dördüncü maçta da Etimesgut karşısında yine 0-0'lık bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Toplamda 8 puanla grupta 4. sırada bulunan Muğlaspor, bugün Balıkesir deplasmanında puan arayacak. Balıkesirspor ise topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Balıkesir

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