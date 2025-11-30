Muğlaspor, Altınordu'yu Deplasmanda 1-0 Geçti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor deplasmanda son sıradaki Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan 14'üncü hafta mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi. Konuk ekibi öne geçiren golü 80'inci dakikada Cemal Kızılateş kaydetti. Bu sonuçla henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi 4 puanla son sırada kalırken, üst üste 4'üncü galibiyetini alan Muğla ekibi puanını 29'a çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor