Muğla Valisi Akbıyık, 2027 kadrosuna seçilen milli okçuları altınla ödüllendirdi

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Dünya Şampiyonu Muğlalı milli okçu Emircan Haney, eşi Hilal Haney, milli okçu Hazal Burun ve Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, 2026 sezonu boyunca spora ve sporculara sunduğu destekler için Vali Akbıyık'a teşekkür eden Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen ; 2027 yılı için yeniden Okçuluk Milli Takım kadrosuna seçilen Emircan Haney ve Hazal Burun'un yeni sezon hazırlıkları, yarışma takvimi ve hedefleri hakkında bilgi aktardı.

Muğla'da sürdürülen 'Gençlik Yılı' çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya verilen desteğin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran milli sporcular başta olmak üzere şampiyonların yetişmesinde büyük emeği geçen Dr. Ejder Sözen'i tebrik etti.

Ziyaretin sonunda şampiyon sporcuları altın ile ödüllendiren Vali Akbıyık, 2027 sezonunda da milli okçuların yeni zaferlerle Türk insanının göğsünü kabartacağına inandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı