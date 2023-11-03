Muğla Ege Yıldızları, Milli oyuncu Gülcan Paksoy'u transfer etti

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde mücadele eden Muğla Menteşe ilçesinin takımı Ege Yıldızları Spor Kulübü, dış transferde A Milli Kadın Milli Takımının 19 yaşındaki Milli oyuncusu Gülcan Paksoy'u kadrosuna dahil etti.

2023 yılında Avrupa üçüncüsü ve Avrupa Şampiyonu olan Kadın Hokey Türk Milli Takım sporcusu forvet mevkiinde forma giyen Gülcan Paksoy Muğla hokey takımı Ege yıldızları takımında yerini aldı.

Kulüp başkanı Serkan Şen, "Süper Lig'de her mevkii de en iyi oyuncuları yetiştirme şansımız bulunmuyor muhakkak bazı pozisyonlarda transfer yapmanız gerekiyor Gaziantep Doruk Spor Kulübüne 'de teşekkür ediyoruz. Süper Lig öncesi 1-2 mevkiye daha transfer yapacağız. 12 Kasım tarihinde Trabzon'a hareket ediyoruz inşallah başarılı olarak Muğla'ya döneriz" diye konuştu. - MUĞLA