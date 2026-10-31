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Muğla'da Okul Sporları Gençler Basketbol İlçe Birinciliği müsabakaları sürüyor

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Muğla'da Okul Sporları Gençler Basketbol İlçe Birinciliği müsabakaları sürüyor
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Muğla genelinde Okul Sporları Gençler Basketbol İlçe Birinciliği müsabakaları spor tesislerinde devam ediyor. Genç sporcular ilçe birinciliği için parkede mücadele ederken organizasyon spora yönlendirme ve basketbola ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Muğla genelinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Basketbol İlçe Birinciliği Müsabakaları, spor tesislerinde tüm heyecanıyla devam ediyor.

Genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda takımlar, ilçe birinciliği için parkede kıyasıya mücadele ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda öğrenciler, hem basketbol yeteneklerini sergiliyor hem de takım ruhu ve centilmenlikleriyle takdir topluyor. Muğla genelindeki spor tesislerinde devam eden organizasyonla gençlerin spora yönlendirilmesi, basketbol branşına ilgilerinin artırılması ve okul sporlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımların belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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