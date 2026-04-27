Muğla'da Okul Sporları Dart Türkiye Birinciliği başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Dart Türkiye Birinciliği başladı.

Türkiye genelinden 40 ilden 160 sporcu ile 80 antrenör ve idareci, organizasyon kapsamında Muğla'da bir araya geldi. Sporcular, şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyonanın açılış töreni Menteşe'de gerçekleştirildi. Törene Okul Sporları Şube Müdürü Serkan Paçalı, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Dart İl Temsilcisi Filiz Topal katıldı. Yetkililer, okul sporları faaliyetlerinin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

