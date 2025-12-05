Haberler

Köyceğiz'de öğretmenler Floor Curling Turnuvasında yarıştı

Güncelleme:
Köyceğiz ilçesinde, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Floor Curling Turnuvası'na 40 öğretmen katıldı. Müsabakalarda dereceye girenler ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

"Aile Yılı" kapsamında, Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü Floor Curling Turnuvası" tamamlandı. 2 kategoride toplam 40 öğretmenin katıldığı turnuva Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Öğretmenler arasında düzenlenen Floor Curling Turnuvası büyük bir heyecanla ve dostluk atmosferinde gerçekleşti. Müsabakalar sonunda dereceye giren katılımcılara ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
